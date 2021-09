Dazn, Budel: “Napoli favorito per lo scudetto. Osimhen e Anguissa top player”

“Osimhen ha meno problemi fisici, più continuità rispetto alla scorsa stagione ed ha capito come si gioca in Italia. Dovrebbe migliorare spalle alla porta, ma attacca profondità, aiuta la squadra, pressa, va a destra e sinistra, è uno dei migliori del nostro calcio. Mi ha impressionato anche Anguissa, ha delle capacità fisiche impressionanti ma anche tecniche, e lo ha dimostrato ieri sera. Riesce ad occupare ogni zona di campo e recuperare velocemente quando gli azzurri subiscono un contropiede - queste le parole di Alessandro Budel, cronista Dazn ed ex calciatore, fra le tante, del Cagliari, ai microfoni di “1 Football Club".

Napoli favorito per lo Scudetto? Assolutamente sì. È una squadra completa, anche chi entra dalla panchina ha voglia di spaccare il mondo, come Ounas ed Elmas. Cagliari e Torino? Juric ha già trasmesso il suo spirito ai granata, è l’allenatore giusto per questa piazza. I suoi calciatori hanno recepito immediatamente il suo tipo di gioco, possono mettere in difficoltà chiunque. Il Cagliari deve cambiare atteggiamento, ma con l’esperienza di Mazzarri, e la rosa a disposizione, credo non avrà problemi a salvarsi. L’importante è che non siano più arrendevoli come contro il Napoli”.