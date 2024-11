Dazn, Buscaglia su Conte: "Sta spremendo il Napoli, se gestisce un aspetto va fino in fondo"

vedi letture

Antonio Conte ha festeggiato i suoi primi 100 giorni dall'arrivo al Napoli e per il momento, dopo 12 giornate, la sua squadra è prima in classifica con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ecco come valuta a Tmw Radio questo primo periodo partenopeo del tecnico leccese Ricky Buscaglia, telecronista Dazn: "Credo che più di così non potesse fare. Sta spremendo al 100% il Napoli, è partito tra le macerie, con un mercato rallentato, è andato a Verona con una squadra lontana parente di questa. Poi ha cominciato a fare punti. È in costante crescita questo Napoli.

Ci sono ancora alcuni giocatori che devono esprimersi al meglio, come Neres. Dovrà gestire ora l'idea della piazza che il Napoli debba vincere lo scudetto, quando non è così. Se gestisce questo aspetto, va fino in fondo. Se cambia il verbo da 'dover' a 'poter' vincere, allora può farcela".