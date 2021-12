Dazn, Ferrara: “Atalanta favorita solo in teoria. Il Napoli farà di tutto per rendere vita difficile”

L’ex azzurro Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Napoli-Atalanta: “Sarà uno scontro importante per entrambe. Il Napoli è in piena emergenza, l’Atalanta non può più rappresentare una novità ma è un’assoluta certezza e nelle ultime giornate sta facendo molto molto bene.

Infortuni? Una cosa è avere fuori 1-2 giocatori, altra cosa averne così tanti. Tra l’altro 5 giocatori che compongono la spina dorsale della squadra. Sulla carta sembra che l’Atalanta sia avvantaggiata in questo turno di campionato. Però in teoria non si vincono le partite e sono sicuro che anche chi giocherà nel Napoli farà di tutto per rendere la vita difficile agli avversari”.