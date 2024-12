Dazn, Ferrara: “C'è delusione, ma Conte ha esperienza per gestire questo momento"

Nel post-partita di Napoli-Lazio, l'ex azzurro Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Questo è un campionato molto equilibrato, ci sarà da sudare fino alla fine. L'Atalanta è meritatamente prima in classifica, per un percorso che parte da lontano. Non è più una sorpresa, ma un'assoluta realtà del nostro campionato per quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione.

Su Napoli-Lazio: "La gara di stasera è stata tutto sommato equilibrata anche in termini di occasioni. Il Napoli è partito subito forte con McTominay, mentre dall'altra parte Isaksen aveva impegnato Meret. E' stata una partita molto tattica ed equilibrata, decisa da questo gol. Antonio ha esperienza per gestire questo momento. Essendo così corta la classifica, il Napoli resta a due punti dal primo posto in classifica. Ci può essere delusione, ma rimane un percorso molto importante".