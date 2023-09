Dazn, Ferrara: "Difficile per lo stesso Spalletti questa stagione, ma nel calcio non c'é tempo"

Nel pre-partita di Bologna-Napoli su Dazn, l'ex azzurro Ciro Ferrara ha parlato del momento degli azzurri del nuovo corso Garcia.

TuttoNapoli.net

Nel pre-partita di Bologna-Napoli su Dazn, l'ex azzurro Ciro Ferrara ha parlato del momento degli azzurri del nuovo corso Garcia: "Quest’anno, dopo lo scudetto, era difficile per tutti gli allenatori e probabilmente lo sarebbe stato per lo stesso Spalletti. Quando sei campione d’Italia la responsabilità aumenta e le squadre che ti affrontano lo fanno con uno spirito diverso. Ci possono stare momenti difficile come questo, ed è proprio lì che si deve vedere la forza di una squadra.

E’ chiaro che ora mancano alcune certezze ed un giocatore pensa a quello che era il passato. Nel calcio non c’è tempo, c’è bisogno subito di risultati e di rivedere il Napoli sui livelli dell’anno scorso”.