Dazn, Ferrara: “E’ servita una grande Atalanta per battere un Napoli incerottato”

L’ex azzurro Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Atalanta: “E’ stata una bella partita, veramente molto intensa nonostante le difficoltà oggettive il Napoli è rimasto in partita fino alla fine. E’ servita una grande Atalanta per battere un Napoli incerottato. Scudetto? Sono certo che lo vincerà un allenatore che non l’ha mai vinto e mi riferisco ai tecnici delle prime 4 della classifica”.