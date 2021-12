Dazn, Ferrara: "Spalletti ora ha la certezza di avere un gruppo forte"

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, dopo la vittoria degli azzurri contro il Leicester e il superamento del girone d'Europa League ha così commentato tutto ai microfoni di Dazn: "Peccato per il primo posto sfumato, ma il Napoli ha vinto contro un avversario che secondo me è davvero forte. Spalletti esce da questa partita con la certezza di avere un gran gruppo".