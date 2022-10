Dazn, Fontana: "Il Napoli ha fatto mercato storico per gli arrivi a sorpresa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fontana, giornalista Dazn

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fontana, giornalista Dazn: "Napoli-Torino mi ha lasciato tante cose buone per gli azzurri, salvo qualche fase di gioco a risultato già acquisito. E Spalletti lo ha notato dalla panchina. Detto questo, il Napoli è una squadra che gira e che ha azzeccato il mercato. E questo mercato è stato storico, per il ricambio generazionale della rosa e gli arrivi a sorpresa. Ad oggi, la formazione di Spalletti è la più felice della Serie A. L'espulsione di Juric? E' volata qualche parola grossa, fa parte del gioco. All'arbitro non è piaciuto lo scatto di Juric verso il quarto uomo. Sono cose di campo, così come è stata corretta la decisione dell'arbitro. Spalletti e la stampella tirata a Kvaratskhelia? E' stata una partita nella partita la loro... Spalletti non era soddisfatto dalla prestazione di Kvara, lo voleva più al centro del gioco e lui invece restava defilato. Alla fine Spalletti gli ha consigliato di stare vicino fisicamente all'arbitro, 'the yellow man', per stare al centro del gioco... Per fortuna dei tifosi azzurri, poi il georgiano ha segnato e tutto è finito nel verso giusto per il Napoli".