Dazn, Giaccherini su Napoli-Udinese: "Sono queste le partite in cui vinci lo scudetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pre partita di Napoli-Spezia, nello studio Dazn ha parlato Emanuele Giaccherini, ex esterno azzurro: “Il Napoli deve vincere, il sogno scudetto è lì e non si deve più nascondere. È in partite così che vinci lo scudetto, i tre punti vanno ottenuti a qualsiasi costo. Deve giocare con equilibrio e portarla a casa. Lo scudetto passa anche per le gare in casa: pensiamo alle partite con Empoli e Spezia, le avessero vinte sarebbero primi o poco sotto".