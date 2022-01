Dazn, il telecronista di Napoli-Samp: "Blucerchiati meglio con le big, ma quante assenze"

Napoli-Sampdoria sarà commentata da Ricky Buscaglia su Dazn. Il telecronista si è proiettato al match durante 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Sampdoria arriva a Napoli con qualche problema, soprattutto in difesa. Ci sono tante assenze, probabilmente dovrà giocare il giovane Cervo al posto di Candreva. La Samp è una squadra quadrata, che paradossalmente contro le grandi squadre dà il meglio di sé perché senza pressioni. Non sarà una gara semplice, ma se il Napoli vuole rilanciare le sue ambizioni non può sbagliare. Lobotka? A Vigo girava troppo per il campo, non era disciplinato, si è dovuto adattare ad un calcio più tattico e ha trovato Spalletti che ne esalta le caratteristiche".