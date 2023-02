Dazn, la moviola di Marelli: "Giusto annullare i gol! Vi spiego perché Defrel partecipa all'azione"

Negli studi di DAZN, Luca Marelli ha spiegato i due gol annullati per fuorigioco, il primo di Laurienté e il secondo di Marelli

Negli studi di DAZN, Luca Marelli ha spiegato i due gol annullati per fuorigioco, il primo di Laurienté e il secondo di Marelli: "I due episodi ci spiegano i motivi per cui, nonostante siano entrambi fuorigioco, in un caso c'è stata on-field review e nell'altro no. Il primo episodio è la rete che è stata annullata a Laurienté ma non per un suo fuorigioco. La posizione irregolare è quella di Defrel, un fuorigioco geografico che diventa attivo perchè Defrel partecipa all'azione. Come partecipa all'azione? Impattando sul difendente più vicino che è Olivera che, toccato in maniera casuale sulla gamba destra, perde il contatto con il terreno, perde l'equilibrio e non può intervenire sul pallone pertanto questo diventa un fuorigioco attivo. L'on-field review c'è stata perchè è una valutazione dell'arbitro dato che non ha partecipato direttamente all'azione e non ha toccato il pallone quindi non può essere considerata una valutazione oggettiva. Diverso l'episodio che avviene al 95'.