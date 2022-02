Dazn, la moviola di Marelli: “Tocco di mano di Dalbert da non sanzionare, bravo Sozza”

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn, è intervenuto nel corso del post partita di Cagliari-Napoli. Marelli si è concentrato sull’episodio nell’area dei sardi con un rimpallo tra Dalbert e Altare che ha fatto rocambolare il pallone sul braccio dell’ex Inter: “Il tocco di mano di Dalbert probabilmente c’è, la palla tocca il braccio dopo un rimpallo. Ma non si può mai concedere il rigore per quel tocco di braccio. Il giocatore del Cagliari non aumenta il volume del corpo e soprattutto non può avere le braccia in un’altra zona. Bravo Sozza a non dare rigore”.