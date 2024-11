Dazn, Mancini su Politano: "Se vorrà impensierire Dimarco dovrà essere molto più propositivo"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio -3° tempo' è intervenuto Riccardo Mancini, telecronista Dazn: “L’Atalanta è stata l’avversaria più forte affrontata dal Napoli fino a questo momento ed una sconfitta certamente non può infangare il grande lavoro fatto. Tre gol di distanza non sono pochi ma l’Atalanta è forte. E’ possibile che con questo risultato a risentirne possano essere le convinzioni costruite sin qui, come la solidità difensiva.

Lukaku? Non mi ha ancora entusiasmato, è ancora troppo statico e poco nel vivo del gioco. Per domenica mi aspetto una grande partita, l’Inter ha la possibilità di rifiatare in Champions e di dare il massimo, è la squadra con più certezze al momento.

Politano? Ha dimostrato di essere un giocatore completo ma se vorrà impensierire Dimarco dovrà essere molto più propositivo rispetto a quanto visto contro l’Atalanta”.