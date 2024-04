Dazn, Marcolin: "Conte o Italiano? Punterei su De Rossi se non dovesse restare alla Roma"

TuttoNapoli.net

Dario Marcolin, ex azzurro e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Frosinone: “Prossimo allenatore Napoli? Conte è un nome importante, Italiano gioca un calcio offensivo che è nel DNA del Napoli. Io però ho anche una terza opzione, se De Rossi in qualche modo non dovesse restare alla Roma ci farei più di un pensiero”.