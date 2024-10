DAZN, Marelli sul rigore su Politano: "Non è un chiaro errore e il VAR non può intervenire"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, è tornato sugli episodi più salienti dell'ultima giornata, in particolare sul rigore concesso a Politano in Empoli-Napoli: "Il rigore non viene dato per step in foot ma per l’opposizione di Anjorin su Politano. Classica decisione di campo, il VAR non interviene perché il contatto c’è e l’arbitro decide l’intensità.

Rigorino? I rigori leggeri, diciamo così, al massimo non vanno fischiati dall’arbitro perché il VAR non interviene. Se siete divisi in studio significa che il VAR non può intervenire in pratica perché non è un chiaro errore”.