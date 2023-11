Dazn, Matri: "Garcia ha tutte le colpe, però anche i giocatori erano poco predisposti"

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’ su Dazn, è intervenuto l'ex attaccante Alessandro Matri.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Tutti bravi dal divano’ su Dazn, è intervenuto l'ex attaccante Alessandro Matri: "Tutte colpe di Garcia probabilmente però secondo me anche i giocatori erano poco predisposti, perché non volevano l’addio di Spalletti, anche perché ad ogni problema subito c’erano quei gesti. Garcia ha creato malumori, ma la squadra non l’ha accompagnato.

A Cagliari con Ballardini facemmo 35 punti al ritorno con la stessa squadra, è significativo, Ballardini ci diede serenità e partimmo. Il morale conta molto”.