Dazn, Matri su Insigne: “Se sbagli 3 rigori su 5 non è sfortuna. Ma non si farà abbattere”

L’ex calciatore ed attuale commentatore Alessandro Matri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del successo del Napoli sul Torino L’ex attaccante ha detto la sua su Lorenzo Insigne e il suo errore dagli undici metri: “Non credo sia sfortuna, se sbagli 3 rigori su 5 un pò di certezze le perdi. Però Lorenzo è forte ed è un giocatore di grande personalità per cui la prossima volta non si tirerà indietro. Non credo che le situazioni esterne possano influire e influenzarlo. Ha dovuto scegliere un angolo e Milinkovic Savic ha intercettato il pallone”.