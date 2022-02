Dazn, Parolo: "Una vittoria così è un segno del destino, può dare uno slancio al Napoli"

“Una vittoria con gol al 90’ toglie di dosso paure che potevano arrivare, ti dà l’entusiasmo che ti permette di crederci davvero".

L'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo, dagli studi di Dazn, ha commentato il successo per 2-1 del Napoli contro la squadra di Sarri: “Una vittoria con gol al 90’ toglie di dosso paure che potevano arrivare, ti dà l’entusiasmo che ti permette di crederci davvero. Può essere un segno del destino, pensi che ci può essere qualcosa che spinge per te. Con certe situazioni prendi energia, prendi qualcosa che ti fa andare avanti nelle sfide successive. Poi sta recuperando uomini decisivi e non ha più le coppe. Lazio fuori dalla Champions? E’ dura, doveva vincere stasera. Anche perché la Juventus ha preso un bel ritmo…”.