Dazn, Pazzini: "Quando hai vinto lo scudetto e non riesci a ripagare, può succedere che perdi motivazione"

Giampaolo Pazzini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita tra Napoli e Bologna

TuttoNapoli.net

Giampaolo Pazzini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita tra Napoli e Bologna, terminata sul risultato di 2-0 a favore dei felsinei. L'ex attaccante ha parlato dei momenti delle due squadre: impresa quasi compiuta per gli uomini di Thiago Motta, agli azzurri invece è mancato anche l'orgoglio. Queste le sua parole: "Sicuramente l'inizio non è stato dei più semplici, perché andare subito sotto, prendere un uno-due in casa già in una situazione mentale un pochino complicata, ha complicato ulteriormente i piani del Napoli. Sicuramente mi aspettavo di più dal Napoli almeno sotto l'aspetto dell'orgoglio e della voglia di fare meglio davanti ai propri tifosi.

Essendo campioni d'Italia, il problema parte da lontano. Mi viene in mente la partita d'andata col Bologna: dopo lo 0-0 col rigore sbagliato da Osimhen. Forse la squadra ha cominciato a perdere i suoi punti di forza, l'autostima, la fiducia. Poi quando vedi che hai lo scudetto sul petto, comunque le attese e le pressioni sono cresciute intorno a te e non riesci a ripagare sia la piazza sia la società. Vedi sempre l'obiettivo più lontano e purtroppo è una cosa che, non dovrebbe, ma può succedere, che perdi quella motivazione e quello stimolo. Infatti poi possono venire fuori queste stagioni, e fa strano parlarne dopo un'annata come quella dell'anno scorso dove abbiamo visto un Napoli stellare. I tifosi magari si aspettavano di vedere un Napoli almeno al solito livello".

Sul Bologna: "Era una vittoria determinante, forse l'ostacolo più grosso di questo sprint finale, e il Bologna l'ha affrontato alla sua solita maniera: con grande personalità e grande gioco. È una grande vittoria e si vede dalla felicità dei giocatori, che secondo me cominciano ad annusare di aver realizzato qualcosa di incredibile. I risultati sono emblematici dell'identità che ha dato l'allenatore. Non è un caso che vai a vincere e vai a giocare in una certa maniera in certi stadi e contro certi avversari. Io penso che questo sia merito di Thiago. Anche oggi all'80esimo si è vista la voglia di andare ad attaccare in avanti".