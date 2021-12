Dazn, Schwoch: "A Napoli si tende un po’ a volare sopra le nuvole e poi cascare subito"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista: “A Napoli si tende un po’ a volare sopra le nuvole e poi cascare subito, fa parte della mentalità della piazza. L’Empoli è la sorpresa del campionato, gioca sempre a calcio e ha un’idea di gioco. Errori di Spalletti? No. Sono dalla parte di chi dice che il Napoli ha patito i tanti infortuni, le tante partite le hanno tutti ma il Napoli ha perso giocatori come Anguissa, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz. Devo dire che non bisogna fare drammi perché si è a 4 punti dalla testa della classifica, non 40. Fino a 2-3 domeniche fa era un campionato stratosferico. L’unica cosa che non mi ha convinto è vedere il Napoli con il 4-4-2.

Nel primo tempo l’Empoli ha fatto molto bene. Ounas ha fatto molta fatica perché uno dei centrali accorciava sempre. Poi l’Empoli ha messo in difficoltà tante squadre, ha sempre fatto grossissime partite e prestazioni. Magari tutto riesce bene ma è pieno di giocatori interessanti. Parisi, Ricci, Zurkowski, Bajrami: tanti stanno facendo bene. Preventivabile che con gli stessi giocatori a pochi giorni di distanza non si potesse fare la stessa prestazione? Quando affronti una squadra italiana ti mette sempre in grossa difficoltà perché noi tatticamente le prepariamo bene. Logico che poi quando c’è pochissimo riposo è più difficile. Ma sono convinto che il Napoli abbia fatto più una fatica mentale, sapeva che l’Empoli poteva dare fastidio ma se andiamo a vedere solo i nomi il Napoli era comunque nettamente superiore. Il campionato italiano è molto più difficile che andare a giocare contro il Leicester”.