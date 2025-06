Il Napoli vuole Lookman per il dopo-Kvara! L’Atalanta fissa il prezzo: cifre e dettagli

Ademola Lookman è finito nel mirino del Napoli. Stando a quanto raccolto da TMW, gli azzurri stanno valutando l'opportunità di uscire allo scoperto, anche se alcuni contatti - non ufficiali, non ci sono offerte al momento - sono già andati in scena. La valutazione che ne fa l'Atalanta, a due anni dalla fine del contratto, è di circa 50 milioni, ma con la possibilità di trattare sulla cifra. Senza esagerare, perché non verranno prese in considerazione proposte sotto i 40. Anche perché gli interessamenti, anche da parte di club di Premier League, non mancano. Lui preferirebbe probabilmente ritornare in Inghilterra, anche se dopo tre anni in Italia ha un mercato molto sensibile anche in Serie A.

I numeri del nigeriano

In questa stagione sono state 40 le presenze, con 20 reti e 7 assist fra campionato, Champions League e le due supercoppa. Una media di un gol ogni 151 minuti in Serie A, uno ogni novantasei in Europa. Per questo il Napoli lo ha messo nel mirino per il dopo Kvaratskhelia, anche se era impossibile acquistarlo a gennaio e lui stesso preferirebbe l'Inghilterra. Alla finestra ci sarebbe anche la Juventus, ma solo in caso di una cessione di Yildiz per una proposta irrinunciabile.