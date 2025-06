Moggi svela: “Conte smaniava per tornare alla Juve prima del Napoli, me l’ha detto”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato a Juventibus e svelato un retroscena su Antonio Conte: “Conte è stato accusato di non essere più juventino: ha vinto il campionato a Napoli e mi ha detto: 'L’anno scorso io smaniavo per venire alla Juventus, non hanno neppure tentato di fare un discorso di questo tipo. Adesso io dico che sto a Napoli perché ci sto bene e mi rinforzeranno la squadra'. I tifosi accusano Conte di non essere juventino, ma lui lo era già quando voleva venire alla Juventus e hanno preferito Thiago Motta, a quel punto tutte le chiacchiere non sono vere".