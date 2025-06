L'idea di Malfitano: “Affiderei a Mertens il settore giovanile del Napoli”

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Se vorrei vedere ancora Mertens nel Napoli? Di cuore, direi di sì: affidiamogli il settore giovanile del Napoli, ma proprio tutto il vivaio, non soltanto la squadra Primavera. Mi piacerebbe vederlo in un ruolo simile. E' anche vero, però, che non basta essere stato un buon giocatore per avere le qualità per allenare o gestire un gruppo che deve crescere“.