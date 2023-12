Dazn, Stramaccioni: "Napoli in difficoltà già nel finale con Spalletti, ora serve il mercato"

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Dazn, dopo la vittoria della Roma contro il Napoli si esprime così sui campioni d'Italia.

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Dazn, dopo la vittoria della Roma contro il Napoli si esprime così sui campioni d'Italia: "Kvaratskhelia non riesce a giocare più tranquillamente, Osimhen ha sempre 4-5 giocatori addosso. Il Napoli deve trovare delle soluzioni alternative, De Laurentiis deve intervenire sul mercato. Per esempio, la Juve i gol li fa su palla inattiva con Gatti. Secondo me il Napoli deve lavorare sulle palle inattive, e comprare una mezzala da 5-10 gol a stagione. Ormai tutti arginano il Napoli alle fonti che avevano portato lo Scudetto l'anno scorso. E di questo, si era intravisto qualcosa già l'anno scorso con Spalletti nel finale".