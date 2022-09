Dazn, Tiribocchi: "Il Napoli può pagare l'assenza di Osimhen, sorpreso dall'assenza del Cholito"

Nel pre-partita di Napoli-Spezia, l’ex attaccante Simone Tiribocchi è intervenuto ai microfoni di Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pre-partita di Napoli-Spezia, l’ex attaccante Simone Tiribocchi è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Il Napoli mi ha stupito dalla prima giornata, perché probabilmente è la squadra che gioca il migliore calcio. Già l’anno passato il Napoli di Spalletti è partito forte con un filotto di vittorie, potrebbe essere dovuto ad un certo tipo preparazione. L’assenza di Osimhen potrebbe pagarla, perché l’anno scorso ha sofferto quando gli sono mancati un certo tipo di giocatori. Simeone ha quelle caratteristiche di attaccare la profondità, mi sorprende la sua assenza oggi.

Una partita come quella del Liverpool ti può portare solo vantaggi nella gara dopo, ma in Serie A non si può mai sottovalutare nessuno, basta ricordare la sconfitta dell'altro anno proprio con lo Spezia. Basta anche solo subire un tiro per perdere, le partite alle volte iniziano in un modo e finiscono in un altro".