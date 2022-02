Dazn, Tiribocchi: “Osimhen fondamentale, il Barça uno come Victor non ce l'ha"

"Spalletti è l'uomo giusto per formare questo Osimhen. Ricordo quello che mi chiedeva in campo e immagino quello che starà portando avanti in questi mesi con Victor". Queste le parole di Simone Tiribocchi, ex attaccante oggi commentatore tecnico per DAZN, rilasciate a Il Mattino e riportate da Tmw.. "In questi mesi il lavoro fatto con Osimhen è chiaro. È un attaccante che ha determinate caratteristiche ed è fortissimo a fare certe cose. Spalletti ora sta provando a insegnargli altro: chiede sempre ai suoi attaccanti di giocare con i compagni, di dare una mano alla squadra".

Domani la decisiva sfida con il Barcellona

"Sarà fondamentale averlo in campo dal primo minuto. Dovrà aiutare il Napoli nei momenti di sofferenza, che sicuramente arriveranno, e dovrà fare gol. Non ci sarà un'altra occasione, domani sera si decide tutto. E può far male agli avversari: il Barcellona uno come Victor non ce l'ha".