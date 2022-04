Dazn, Turci: “I rimpianti potrebbero aumentare, ma il Napoli otterrà il suo obiettivo”

"Ormai i primi quattro posti sono assegnati”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Turci, giornalista e telecronista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "I rimpianti del Napoli potrebbero anche aumentare in queste ultime partite, dove qualcuno lascerà ancora dei punti. E’ un peccato, le ultime tre partite hanno compresso la stagione. La squadra aveva fallito il passaggio fondamentale della partita col Milan al Maradona, ma aveva anche saputo reagire poi nell’ultimo mese qualcosa è andato storto. La partita contro l’Empoli è la dimostrazione che questa squadra non poteva lottare per lo scudetto. Tante sono le partite che il Napoli doveva vincere sulla carta e invece ha perso punti, bastava veramente poco per restare in corsa fino alla fine. La partita di Empoli resta davvero tanto amaro in bocca, se il Napoli vinceva teneva ancora aperto questo campionato.

Champions ancora a rischio per il Napoli? Non scherziamo, è giusto che il Napoli raggiunga la Champions e otterrà l’obiettivo di inizio stagione. Poi l’appetito vien mangiando e quando rimani lì attaccato alla vetta ci devi provare. La stagione del Napoli resta importante con la qualificazione alla Champions. Nonostante l’ottimo finale di stagione della Roma, i giallorossi non ce la faranno a qualificarsi per la Champions. Ormai i primi quattro posti sono assegnati”.