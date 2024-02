Dazn, Zille: "Difficile trovare un allenatore dopo le parole di ADL su Garcia”

Federica Zille, giornalista Dazn, ha commentato la situazione del Napoli nel corso di Supertele

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Federica Zille, giornalista Dazn, ha commentato la situazione del Napoli nel corso di Supertele: "Sarebbe difficile convincere un nuovo allenatore con la squadra fuori dalle coppe, e credo che De Laurentiis stia puntando a un nome importante.

Anche le dichiarazioni di De Laurentiis non mettono molta tranquillità all'ambiente. Sta addossando le colpe a Spalletti dicendo che il suo unico errore è stato accettare l'addio. Non mette molta serenità all'ambiente. In più, dichiarazioni così esplicite anche nei confronti dell'operato di Garcia faranno pensare due volte a un allenatore prima di accettare la panchina del Napoli".