I dubbi di Corbo su Osimhen: "Perchè arriva un contropiedista? Che gioco prevede Gattuso?"

“Il Napoli deve uscire dal sogno ed entrare nella realtà". Nel suo editoriale per Repubblica Antonio Corbo analizza in maniera dura il momento del Napoli: "Sarri lo lasciò secondo con 91 punti, Ancelotti ne ha persi 12 ma con 79 era ancora dietro la Juve, questo Napoli è invece settimo con 61, quindi meno 17. In due anni sono scivolati 31 punti: una frana".

Duro il commento all'acquisto di Osimhen: “Ma per quale Napoli arriva il contropiedista di Lagos? Che tipo di gioco si prevede? Secondo Gattuso quali sono i ruoli scoperti? Giuntoli lo sa, e con lo scouting cerca i giocatori giusti al miglior prezzo? Alla fine De Laurentiis con Chiavelli chiuderà la trattativa?”.