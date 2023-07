I due desideri di Iezzo: “Sogno Milinkovic-Savic e Chiesa al Napoli”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha svelato i suoi due sogni per il mercato del Napoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha svelato i suoi due sogni per il mercato del Napoli: “Il mio sogno per il Napoli è Sergej Milinkovic-Savic. Parlando di fantacalcio, vi immaginate un centrocampo formato da Lobotka-Zielinski e Milinkovic-Savic e un attacco con Kvaratskhelia, Osimhen e Chiesa a destra? Però come sappiamo il problema per entrambi è l’ingaggio”.