ESPN, Martinez: "Il segreto di Simeone risale ai tempi di Cagliari, vi spiego"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniel Martinez, corrispondente ESPN: "È in un momento straordinario della sua carriera e sono al settimo cielo per lui. Conosco la qualità umana di Gio Simeone, si merita tutto. È un attaccante importante per questo Napoli, dove la concorrenza non manca. Gioca sempre con garra e potenza, non l'avevo mai visto così prima d'ora. Averlo trovato così sveglio per guadagnarsi il centimetro e mezzo sui propri marcatori è una crescita totale per lui. Ora sta bene anche mentalmente oltre che fisicamente, ha ritrovato fiducia. Nello spogliatoio del Napoli si vede che hanno trovato un'alchimia unica, dove tutti sono importanti. È questa la vera forza del gruppo. La volontà e la grinta sono una bandiera della famiglia Simeone. Il segreto della crescita di Giovanni è mentale: da quando era al Cagliari ha iniziato un lavoro di crescita personale e interiore. È un giovane che ha iniziato ad essere uomo, lo si vede da come si muove e parla anche fuori dal campo. Gio Simeone andrà al Mondiale? L'Argentina in attacco non è messa male, ma lui sta facendo tutto il possibile. Lo meriterebbe, ma so le difficoltà di scelta che avrà Scaloni. Conosco la forza e la personalità di Giovanni, spero possa avere comunque questa occasione".