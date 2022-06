Gazzetta, Agresti: "Perdere Koulibaly sarebbe un duro colpo, ma sarà difficile trattenerlo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Saranno partite complicate per l'Italia. Dalla Germania all'Inghilterra, passando per l'Ungheria. E poi la nostra Nazionale è in un momento difficile. Mancini deve ricostruire, adesso la situazione è in totale evoluzione. È chiaro che l'umore non possa essere dei migliori. Mancini è stato bravo a ricostruire tutto dopo Ventura, e ora gli tocca un compito ancora più arduo: ricostruire dopo aver vinto un titolo di campioni d'Europa, quando forse ci eravamo un po' illusi di essere tornati ai vertici del calcio mondiale. Futuro Koulibaly-Mertens? Andrà tutto definito secondo la scelta di De Laurentiis di ridurre il monte ingaggi. Sono due calciatori di fondamentale importanza. Non sarà facile trattenere Koulibaly, anche perché l'offerta del presidente è di gran lunga inferiore al contratto attuale del senegalese. Perderlo, sarebbe un durissimo colpo alle ambizioni del Napoli. Stesso dicasi per la partenza di Mertens, perché quando il belga sta bene fa ancora la differenza. E l'idea di poter perdere addirittura anche Osimhen e non avere neanche Dries, sarebbe uno scenario preoccupante. Olivera e Kvaratskhelia? Non vanno caricati di grande responsabilità. Si rischia di bruciarli, soprattutto il georgiano. Se ne dice un gran bene, ma va lasciato crescere in serenità. Deve inserirsi gradualmente e poi sarà Spalletti a valutare quanto tempo ci vorrà per vederlo sin da subito. Di certo, il suo impatto non va tenuto conto nell'immediato. Il problema, comunque, è un altro: il Napoli aveva una delle rose più complete della Serie A, alla pari dell'Inter, eccezion fatta per la fascia sinistra. Adesso si rischia sì di colmare quella lacuna con Olivera, ma di aprirne altre con eventuali addio".