Gazzetta, Calamai: "Fiorentina su Milik, so che il Napoli ha chiesto Castrovilli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Calamai, Gazzetta dello Sport: “La posizione della Fiorentina su Milik è chiara: cercano un attaccante di alta fascia, avendone già di ottimo livello. Quest’obiettivo passa dalla volontà del giocatore di andare a giocare in una piazza che non propone coppe. Ci sono state chiacchierate informali dove il Napoli ha chiesto informazioni su Castrovilli, considerato incedibile, rappresenta il simbolo di qualcuno che vivrà un percorso significativo, diversamente da Chiesa. Suarez alla Juve? La frenata su Dzeko è la conferma che sono convinti di arrivare a questo giocatore. Kanté all’Inter? L’Inter ha necessità di fare cassa. Questo tipo di giocatori".