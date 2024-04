Gazzetta, D’Angelo: “Conte al Napoli? Occhio a questi due top club”

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è un nome molto importante e finchè ci sono caselle libere nei top club d’Europa tutto diventa ad effetto domino. Liverpool e Bayern Monaco sono ancora alle ricerca di un allenatore e non a caso questi due club seguono il profilo di Conte. Che Conte possa allenare il Napoli lo ha detto a Belve qualche tempo fa. De Laurentiis dev’essere bravo a corteggiarlo non solo chiamandolo, ma se scegli Conte è perchè sai che lui è la soluzione ai problemi avuti quest’anno”.