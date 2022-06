Gazzetta, D'Angelo: "Il progetto Napoli si basa su Osimhen, lo dimostra la cifra richiesta"

"Trovare un sostituto poi non sarebbe così semplice".

Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli: “Sappiamo che Osimhen piace molto in Premier, ma la richiesta del Napoli è una cifra a tre cifre. Il progetto Napoli si basa sul nigeriano, abbiamo visto anche in passato che il club ha rinunciato ad un suo pezzo da novanta ma ha poi rinvestito tutti i soldi. Trovare un sostituto poi non sarebbe così semplice. Secondo me sarà un mercato lunghissimo, perché col Mondiale di mezzo forse sarà solo ottobre un mese calmo”.