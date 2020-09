Gazzetta, Garlando promuove Osimhen: "Gran colpo, ha tutto per imporsi"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Così come lo sport si è fermato con l’avvento del Covid, è giusto che riapra insieme al Paese. Una progressiva riapertura degli stadi è la cosa più ragionevole. Sessione di mercato attuale? Con i mancati introiti, il rigore dei bilanci lo condiziona. È una sessione lunga, ma non c’è spazio per una vera e propria preparazione. Sarebbe un rischio cambiare troppo, qualcuno si sta muovendo bene. L’Inter potrebbe addirittura essere la favorita del campionato, serve ancora uno sforzo a centrocampo, forse Vidal non basta. Arrivasse Kanté, potrebbe essere la favorita".

IL NAPOLI E LE ALTRE - "Terza forza del campionato? Non è facilissimo indovinarla. Avanzerei la candidatura del Milan. L’Atalanta ha la sua solidità, ma deve rafforzare le alternative sugli esterni, Romero gran colpo. Il Napoli sappiamo che ha fatto un gran colpo in attacco, ripartendo da sicurezze. Osimhen avrà un banco di prova con i difensori italiani, al di là delle qualità individuali, è difficile. Ha velocità, corsa, qualità importanti: ha gli strumenti per imporsi. Olanda-Italia? Contano i tre punti, c’è un pochino di apprensione. Insigne dovrebbe partire titolare, in Nazionale con Mancini ha sempre fatto bene".