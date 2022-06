Gazzetta, Laudisa: "ADL ha fatto scuola sulle cessioni, ricordate il 'no' per Allan?"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha una rosa più che competitiva, non a caso è stata a lungo in lotta per lo scudetto lo scorso anno. Ogni stagione comporta dei cambiamenti che vanno gestiti con intelligenza. È già arrivato l’attaccante georgiano (Kvaratskhelia, ndr) di cui si parla molto bene.

Fabian Ruiz è uno di quelli che ha il contratto in scadenza. De Laurentiis ha fatto scuola nel mercato con le cessioni ad altissimo prezzo. Ci fu anche un no per Allan. Se trattieni un giocatore non ti viene assicurato lo stesso rendimento. Non ci si deve attaccare al pensiero che un giocatore sia incedibile a tutti i costi. Il mercato del Napoli sarà lungo fino alla fine a causa di questi casi diciamo spinosi".