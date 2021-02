Gazzetta, Laudisa: “L'uscita di Rino non può passare inosservata ma i risultati faranno la differenza"

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa.

Su Insigne: “Guardatevi in giro, Insigne è l’unica bandiera rimasta nel calcio italiano. Quando ha sposato la causa di Raiola c’era un’idea di lasciare Napoli, ora la situazione è cambiata e dipende solo dal Napoli rinnovargli il contratto”.

Su Gattuso: “E’ ovvio che l’uscita di Rino non potrà passare inosservata ma saranno i risultati a fare la differenza. De Laurentiis è in attesa e se Gattuso dovesse far bene lui sarebbe pronto a cambiare idea. E’ troppo presto per pensare ad una separazione definitiva ma le prossime partite sono molto importanti”.