Gazzetta, Laudisa: "Napoli in fiducia, la Juve si gioca anche la prossima stagione"

Durante 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport. "Mercoledì sarà una gara decisiva per la zona Champions - ha detto Laudisa a Radio Crc - il Napoli è in fiducia. I rientri di Koulibaly e Zielinski dal primo minuto permetteranno a Gattuso di avere più equilibrio, visto che in fase passiva ha sofferto anche contro il Crotone". A rischiare di più, però, sarà la Juventus. "Contro il Napoli i bianconeri si giocheranno tutto - ha detto Laudisa a Radio Crc - il risultato della gara allo Stadium condizionerà sia la stagione in corso che la prossima".