Gazzetta, Malfitano: "E' l'anno giusto per lo scudetto, Spalletti ha già dato una svolta!"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Con chiunque parli in questo periodo: operatori di mercato, analisti, opinionisti, tutti mi dicono che questo può essere l'anno giusto per riportare qualcosa di prestigioso in città. Io condivido l'obiettivo dell'ambiente, perché io già l'anno scorso pensavo che quest'organico fosse competitivo. Ma era il manico sbagliato. Spalletti ha già dato una svolta".