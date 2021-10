Gazzetta, Malfitano: “Il Napoli vincerà lo scudetto! Rrahmani? Gattuso lo aveva isolato”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi sbilancio: per me quest'anno il Napoli vince lo scudetto, sono convinto. Spalletti fa bene a puntare su Ospina perchè per me è un grande portiere e lo sta dimostrando. Non ha alcun senso alternare i portieri. Rrahmani? E' un titolare della squadra del futuro. Questo ragazzo era stato accantonato da Gattuso, che non lo aveva mai tenuto in considerazione. Gattuso lo aveva proprio isolato, invece Spalletti sta dimostrando che ci troviamo di fronte ad un ottimo calciatore che farà molto bene anche in futuro".