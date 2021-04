Gazzetta, Malfitano: "La conferma di Gattuso non mi meraviglierebbe"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “In caso di Champions De Laurentiis potrebbe confermare Gattuso? Credo che quando si rompe qualcosa in un rapporto sia meglio andare altrove. La squadra ora si è ripresa dopo le difficoltà per gli infortuni e la mancanza dei risultati, se si riuscisse ad andare in Champions Gattuso centrerebbe l’obiettivo stagionale. A quel punto la logica vorrebbe che si continuasse, ma i caratteri di presidente e tecnico sono molto forti, sarebbe difficile ma non mi meraviglierei che a fine stagione si sedessero intorno ad un tavolo per ricucire il rapporto. Secondo me l’aspetto da guardare è cosa accadrà a fine campionato, si dovranno ridiscutere il progetto tecnico e gli ingaggi. La tregua attuale è stata scelta da De Laurentiis, gli attacchi di Gattuso nelle interviste di gennaio/febbraio non sono piaciute al presidente”.