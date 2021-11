Gazzetta, Malfitano: “Per il 3° scudetto basteranno 86-87 punti. Non ne serviranno 91"

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono fiducioso di questa stagione. Il Napoli primo in classifica è un qualcosa di intrigante. Ho fatto delle proiezioni sui punti e mi sono reso conto che quest'anno serviranno 86- 87 punti per vincere il terzo scudetto in quasi cento anni di storia. Non è necessario stabilire nuovi record e fare nuovamente i 91 punti fatti con Sarri. La quota si è abbassata. Ciò che mi piace di Spalletti è che da fiducia a tutti i giocatori. Il Napoli non le può vincere tutte, normale ci siano dei pareggi, speriamo siano meno possibili e più vittorie. Bisogna considerare che ci sono anche gli avversari, non si possono vincere tutte le gare. Bisogna guardare partite per partite”.