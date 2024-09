Gazzetta, Monti: "Pairetto arbitro scadente, sta passando in sordina quello fatto in Monza-Inter"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Gianluca Monti, giornalista Gazzetta dello Sport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Gianluca Monti, giornalista Gazzetta dello Sport: "Per me Pairetto è un arbitro abbastanza scadente, quindi una lettura così sbagliata non mi sorprende. Non mi stupirò neppure del fatto che, magari, Pairetto non verrà sanzionato. Il fatto che non se ne sia parlato così tanto, potrebbe dipendere dal cognome di quest’arbitro che avrà avuto un peso specifico anche per lui durante la sua carriera. Juventus-Napoli? Siamo a inizio stagione, è una partita in cui il Napoli arriva davanti alla Juve e deve saper giocare per fare risultato. È vero che gli scontri diretti valgono sempre 3 punti, ma finiscono per averne virtualmente 6 per tutta una serie di fattori. Bisogna saper amministrare. Vincere è una questione di vita o di morte? A me piace.

Mi piace lottare per il centimetro, che una squadra anche nei momenti di difficoltà non perde il piglio della partite proprio perché ci si vuole sporcare le mani, fare una corsa tutti insieme. Sono per il Napoli di Conte che, magari, se la cava anche con un po’ di pizzico di fortuna. Cambio modulo per Conte? Mi immagino ci vorranno tempi lunghi, che farà i primi esperimenti a partite in corso, immagino che questo Napoli con 4 difensori e 3 centrocampisti può sostenere un attacco con Kvara e Politano/Neres e Lukaku".