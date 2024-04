Il Roma, Caiazza: "Mercato dispendioso e fallimentare, col Frosinone in campo 11 dello scudetto"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Sul mercato del Napoli? Dispendioso e fallimentare. Hai speso dei soldi che non ti sono serviti, se pensi che col Frosinone era in campo la squadra campione d'Italia

Al di là di quello che hai incassato, hai speso 68 milioni di euro che non ti sono serviti, per gente che non ha mai giocato. Non parlo dell'utile a bilancio, ma di quanto speso che non è servito. I calciatori non c'entrano nulla per quanto riguarda i giudizi, ma c'entrano perché sono state fatte delle scelte sbagliate.

Il nostro amico in comune Ugolini, mi ha raccontato che vedeva i giocatori spaesati in campo. Abbiamo dato l'alibi di Garcia, abbiamo dato l'alibi di Mazzarri, che è l'unico ad aver capito che il Napoli deve giocare con la difesa a tre”.