Il Roma, Caiazza si arrabbia: "Multa per i cori razzisti, che vergogna! Ci vuole il Daspo!"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I 10 mila euro di multa all'Udinese sono una vergogna per quello che abbiamo sentito alla Dacia Arena. I tifosi bianconeri si sono rivolti male. Oggi attraverso le telecamere, i biglietti nominativi e tutte le regole da stadio si può raggiungere i colpevoli. Ci vorrebbe il DASPO per cinque anni".