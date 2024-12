Il Roma, Scotto: "Conte può fare una mossa utile per alcune situazioni"

vedi letture

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista del Roma: “Nel secondo tempo della gara contro il Genoa gli azzurri hanno sofferto e bisogna ringraziare uno straordinario Meret per aver salvato il risultato.

Vieira ha alzato alcuni uomini, con Frendrup, Badelj, e messo in difficoltà gli azzurri. Penso sia stato un atteggiamento di sufficienza, visto anche che negli ultimissimi minuti. Kvara e Neres insieme? Conte vorrebbe che i due facciano lo stesso lavoro, il brasiliano quasi non è entrato nel secondo tempo. Oggi togliere Politano rappresenterebbe una mossa utile in alcune situazioni“.