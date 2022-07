Il Roma, Scotto: “Koulibaly non arriverà a Dimaro. Spalletti deluso, ora vuole il colpo Dybala”

"Sostituto di Koulibaly? Kim ha una clausola di 20mln, è un giocatore interessante e fa curiosità vedere un sud coreano in Italia".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Scotto, capo dei servizi sportivi de Il Roma: "Koulibaly non arriverà a Dimaro, probabilmente accetterà l’offerta del Chelsea. Nonostante ci sia anche il Barcellona, il desiderio del difensore è quello di andare a giocare in Premier. Koulibaly ha chiesto la cessione al Napoli, il club non si oppone perché l’offerta del club inglese è in linea a quanto chiede la società azzurra. I segnali portano tutti all’addio del giocatore, Spalletti sarà il primo a commentare la notizia nell’incontro con i tifosi a Dimaro. De Laurentiis dovrebbe venire domani, Giuntoli è stato informato della situazione Koulibaly ed è stato lui a comunicarla al presidente. Il Napoli ci ha provato a trattenere Koulibaly con quella sua super offerta, ma la volontà del giocatore è stata determinante.

Sostituto di Koulibaly? Kim ha una clausola di 20mln, è un giocatore interessante e fa curiosità vedere un sud coreano in Italia. Ci sono anche Milenkovic e l’occasione Acerbi, ma le prospettive della società sono quelle di prendere un giocatore più giovane rispetto al difensore della Lazio.

Mertens? Il Napoli lo tiene in stand-by, credo sia l’alternativa al colpo Dybala. L’idea Dybala c’è, ora senza Koulibaly in Napoli ha anche le risorse economiche. Il Napoli potrebbe convincere il giocatore, che vorrebbe giocare la Champions. Spalletti sarà deluso e vorrà compensare la delusione con il colpo Dybala. Non credo che si possa avere Mertens come riserva dell’ex Juve, poi se neanche Dybala potesse arrivare allora la conferma del belga potrebbe arrivare”.