Il Roma, Scotto: "Kvara chiede 5mln di ingaggio, non punterà piedi per andar via"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma: "Il Napoli ha bisogno di un attaccante che faccia 16-17 gol, visto che gioca con 3 giocatori offensivi, può permettersi anche di abbassare il tiro. Lukaku ha dimostrato che quella quota di gol con la Roma – che ha buttato quasi mezza stagione – li raggiunge. Per me, andrebbe bene. Inoltre, c’è questo fattore emozionale tra Lukaku e Conte che fa la sua parte e può essere una miscela esplosiva.

Kvara o Gudmundsson? Gudmundsson è un calciatore da tridente. Da un lato spero di no, perché Gudmudsson può essere un erede, ma non una riserva e da Kvara bisogna ripartire, è lui la stella del Napoli. Mi meraviglierei se Kvara dovesse puntare i piedi per andare a giocare al PSG, mi risulta che la sua richiesta sia di 5 milioni, pari a quella del club francese. La storia ci ha insegnato che, al di là della storia degli ‘incedibili, quando De Laurentiis comincia a perdere pezzi, si ferma. Chiesa? Non dovrebbe rinnovare con la Juventus, chiede 7 milioni e mezzo. Lo scambio con Di Lorenzo mi pare inverosimile, il capitano del Napoli ne guadagna 3 e mezzo. Chiesa rappresenterebbe un piccolo azzardo anche per una questione fisica, ma quando sta bene fa delle performance notevoli. Soulé? Può essere un nome più funzionale al progetto Napoli. Ha quelle caratteristiche, può fare più ruoli in avanti, può crescere. Sostituirlo per Kvara, no. Bellanova e Buongirono? Cairo è un po’ complicato, subdolo. Un presidente difficile e De Laurentiis non ama fare affari con lui. Buongiorno è una pista difficile, ma il profilo giusto. Dorgu del Lecce? È un giovane interessante, costa poco, può essere un buon affare, senza sbilanciarsi su nomi particolari. Presentazione di Conte al Palazzo Reale? Non è tanto facile, ci sono un po’ di vincoli, situazioni legate al nimero di persone che possono accedere contemporaneamente alla sala, costi alti. Lo stadio Maradona è la soluzione più praticabile".