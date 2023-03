Il Roma, Scotto: "Storia e blasone pesano, ma il Napoli è più forte e affamato del Milan"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato così il sorteggio di Champions League tramite il suo account Twitter

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato così il sorteggio di Champions League tramite il suo account Twitter: "Vero che il Milan all'andata mise il Napoli in difficoltà, ma non era la macchina da guerra di oggi (mancava Osimhen). Storia e blasone pesano, ma in campo ci vanno i giocatori. E il campo oggi ci dice che gli azzurri sono più forti e affamati. Il ritorno in casa è fondamentale".